Во вторник, 29 декабря, на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело 14-летнего подростка. Об этом сообщили КП-Новосибирск сообщили в «скорой помощи».— Поступал вызов дому на улице Дуси Ковальчук. 14-летний подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщила КП-Новосибирск главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.На место также выехал следователь, информация о трагедии уточняется, сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Напомним, 16 декабря в Новосибирске на козырьке подъезда обнаружили тело 63-летнего мужчины. Обстоятельства его смерти выясняли следователи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске на козырьке подъезда нашли мертвого пенсионераНа месте работают следователи (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru