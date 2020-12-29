Пожар на улице Декабристов 29 декабря 2020 года в Новосибирске привел к страшной трагедии. В огне погибли четыре человека: 28-летняя мама и трое ее детей. Им было 7, 3 и 1,5 лет. Появились фото и видео с места трагедии. На кадрах видно дом полностью выгорел внутри, также сгорела кровля.Известно, что семья арендовала одну из квартир в одноэтажном деревянном. Всего там было 8 квартир.Вызов о возгорании поступил в 9:30. Сильно горел жилой деревянный дом. Спасатели тушили огонь одновременно из трех стволов, также проложили магистральную линию от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии 600 метров. Работу осложнял большой слой снега на кровле дома. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.На месте трагедии работаю дознаватели следователи-криминалисты. Им предстоит установить обстоятельства и причины гибели людей.Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске на пожаре погибла семья с тремя детьми.С родными на месте трагедии работают психологи, причины ЧП выясняются. (подробнее)