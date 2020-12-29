Во вторник, 29 декабря, в на улице Декабристов в Новосибирске произошла страшная трагедия. На пожаре погибла 28-летняя мама с тремя детьми: 7, 3 и 1,5 лет. Они жили в аварийном доме, снимали там квартиру.— Организована доследственная проверка, которая установит есть ли состав преступления в бездействии должностных лиц администрации Октябрьского района, допустивших проживание семьи в аварийном доме, — прокомментировали в СКР по Новосибирской области.Чиновников могут обвинить в «Халатности».Напомним, спасатели тушили огонь одновременно из трех стволов, также проложили магистральную линию от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии 600 метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске на пожаре погибла семья с тремя детьми.С родными на месте трагедии работают психологи, причины ЧП выясняются. (подробнее)