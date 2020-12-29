Во вторник, 29 декабря, пожар на улице Декабристов 29 декабря 2020 года в Новосибирске привел к страшной трагедии.Там в 8-квартирно доме №152 на пожаре погибла 28-летняя мама и ее трое детей: 7, 3 и 1,5 лет. Их тела обнаружили под завалами. Известно, что квартиру семья снимала. Сами они приехали из Куйбышевского района. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».— В ходе расследования будут установлены обстоятельств произошедшего, в том числе причины, приведших к трагедии. Совместно с дознавателями МЧС России будет установлена причина пожара, — прокомментировала старший помощник СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Известно, что дом был оборудован печным отоплением.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтали известны подробности пожара, в котором погибла мама с тремя детьми.Дом был оборудован печным отоплением. (подробнее)В Новосибирске на пожаре погибла семья с тремя детьми.С родными на месте трагедии работают психологи, причины ЧП выясняются. (подробнее)