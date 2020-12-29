25.12.2020г. в 00:36 сигнал тревоги поступил из ресторана, находящегося в Железнодорожном районе Новосибирска. Прибывшим через три минуты бойцам ГБР администратор указала на пьяных гостей, агрессивно разговаривавших друг с другом на повышенных тонах и готовых вот-вот сцепиться в драке. Гвардейцы попросили хулиганов успокоиться, проследили, чтобы те рассчитались по счёту, после чего выпроводили их.25.12.2020г. в 10:09 по просьбе работников другого ресторана, расположенного также в Железнодорожном районе, бойцы ГБР ГВАРДИИ выпроводили ещё двух нетрезвых мужчин, которые в нарушение требований заведения, распивали принесенную с собой бутылку водки.26.12.2020г. в алкомаркете на ул. Фадеева находящийся в нетрезвом состоянии молодой человек мешал работать продавцам. Для того чтобы избавиться от приставаний назойливого посетителя, в 13:16 они нажали кнопку тревожной сигнализации.26.12.2020г. в 22:33 сигнал тревоги поступил из пивного магазина, расположенного на ул. Учительская. Молодой человек, предположительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, угрожал разбить витрину. Прибывшие на вызов бойцы ГБР решили вывести его на улицу, но вовремя обратили внимание на то, что тот без обуви. В сорокаградусный мороз на ногах нарушителя были только носки! Чтобы он не обморозился, на место происшествия пришлось вызвать сотрудников полиции, которые и увезли его в райотдел в тёплой машине.26.12.2020г. в 01:36 в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал о драке в хостеле на ул. Новогодняя. Прибывшие на вызов гвардейцы разняли двух пьяных мужчин, и, по-видимому, вовремя — в руках одного из них был нож. Пьяный конфликт грозил обернуться кровавой трагедией. Бойцы ГБР изъяли оружие, а хулиганов сдали в полицию.