Во вторник, 29 декабря, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет, 70 лет, женщины в возрасте 63 года, 67 лет, 69 лет, 79 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 950 человек, — говорится в сообщении оперштаба.Сейчас в реанимации находится 148 человек, на ИВЛ — 37 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили у 156 человек, выздоровели 214 пациентов.С начала вспышки коронавирусом заболело 27583 человек, в том числе 1613 детей, выздоровели 23533 пациента.Напомним, в регионе до конца марта 2021 года действует режим повышенной готовности. В это время запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, запрещена работа ресторанов, кафе и клубов с 00.00 до 8.00. Глава региона Андрей Травников предупредил чиновников, что уволит тех, кого заметят на подпольных вечеринках.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru