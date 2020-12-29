Во вторник, 29 декабря, оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в регионе заболели 156 человек. Выздоровевших стало больше: 214 человек за сутки.— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 27 583 человек, в том числе 1 613 детей. 23 533 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 960 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.В отделениях реанимации находятся 148 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 37 пациентов.В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 16 детей. В инфекционных стационарах лежат 2 073 взрослых пациента.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 183 пациента.Всего в Новосибирской области сделано 1 065 906 тестов на коронавирус.Под медицинским наблюдением находятся 7 697 жителей области, для 78 580 человек меднаблюдение окончено.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru