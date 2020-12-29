Жительница Новосибирска столкнулась с обманом со стороны негосударственного пенсионного фонда, который незаконно присвоил ее деньги. История началась еще в 2018 году. Тогда женщина получила СМС-ку, которая гласила: все накопления — 366 тысяч рублей — переведены из государственного пенсионного фонда в негосударственный. Сибирячка удивилась и написала во вторую организацию, чтобы узнать, в чем дело.— На запрос организация ответила, что деньги переведены в другой фонд по договору, и прислала его копию. Однако на копии документа было видно, что подпись женщины кто-то подделал, — рассказали в пресс-службе Дзержинского районного суда.Узнав это, сибирячка обратилась в суд. Она потребовала, чтобы ее будущую пенсию перевели обратно в Пенсионный фонд России, а за пользование ее деньгами выплатили штраф — еще 48 тысяч рублей. Также истица потребовала восстановить в отделении Пенсионного фонда РФ ее инвестиционный доход за 2 года — почти 75 тысяч рублей. Еще 10 тысяч она потребовала за моральный вред и 20 тысяч — за оплату услуг адвоката.В декабре 2020 суд признал договор недействительным. Он обязал организацию за месяц перечислить в Пенсионный фонд все деньги сибирячки вместе с процентами, оплатить моральный вред и судебные расходы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru