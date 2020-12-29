Спортивный комплекс возведён за год с небольшим за счёт средств производственного объединения «Кристалл», которое, начиная с декабря 1995 года построило и ввело в эксплуатацию несколько десятков спортивных сооружений на территории Новосибирской области: ледовые арены, плавательные бассейны, универсальные спортивные комплексы.Новый многофункциональный спортивный центр будет носить имя воспитанницы новосибирского «Динамо», баскетболистки, победительницы Олимпийских игр, президента женского баскетбольного клуба «Динамо» Новосибирская область Ирины Минх.Площадь объекта более 8000 квадратных метров, главная арена - площадки для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, трибуны рассчитаны на 799 мест, есть также гостиница и кафе. В планах инициатора проекта, заслуженного тренер России, почётного строителя РФ, руководителя производственного объединения «Кристалл» Виктора Голубева возвести рядом ещё плавательный 50-метровый бассейн и ледовую арену, где будут соблюдены требования для проведения регулярных матчей Высшей хоккейной лиги.Новый спортивный центр уже аккредитован практически на все виды спорта. Центр станет базовым для женского баскетбольного клуба «Динамо» Новосибирская область. Также площадкой заинтересовались тренеры по художественной гимнастике, внутреннее пространство организовано так, что есть все условия для занятий юных граций.Для Виктора Голубева это первый опыт работы в областном центре, и Кировский район Новосибирска попал в поле зрения неслучайно:- Надо понимать, что Кировский район Новосибирска – это больше трёхсот тысяч населения, - говорит Виктор Голубев, - когда мы посмотрели, что здесь не очень много спортивных объектов, решили создать настоящий спортивный квартал. Мы уже принимаем заявки от тех, кто хочет здесь тренироваться, графики составляем. Много предложений от мэрии Новосибирска, если муниципалитет будет финансировать – пожалуйста, если частные компании захотят брать площади в аренду – пожалуйста, мы открыты для сотрудничества. Наша главная идея – расширить возможности для занятий физической культурой и спортом, ведь сегодня есть спрос, и люди начинают понимать, что без движения, без регулярных тренировок жить невозможно.Александр Карелин отметил, что производственное объединение «Кристалл» демонстрирует верность своим традициям, доказывает, что физическая культура и спорт могут быть окупаемыми и финансироваться не только за счёт частных лиц, но и за счёт муниципального бюджетного задания и заказа.- Надеюсь, что в этом вместилище получат прописку и наши профильные спортивные школы, - отметил Карелин, - есть все перспективы для проведения соревнований, но самое главное, здесь можно тренироваться на постоянной основе. Должно сказать о Голубеве – Виктор Алексеевич уже не первый год доказывает, что государство создало все возможности для того, чтобы вкладывать в спорт, в таких проектах бюджет не несёт больших разовых вложений денежных средств, появляется возможность, размещая здесь заказ, давая сюда задание, организовать работу детско-юношеских спортивных школ, которые, как мы знаем, самое важное звено в процессе поиска, отбора и подготовки атлетов, способных продолжить победные традиции отечественного спорта.В многофункциональном спортивном центре продолжается оформление внутренних помещений, а торжественное открытие запланировано на февраль 2021 года.