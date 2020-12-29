Сибирячка Елена Яткина, известная во всем мире танцовщица и хореограф, эффектно прошлась в сорокаградусный мороз в ажурном боди. Ролик она опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме. Буквально за пару часов видео посмотрели около 50 тысяч раз. В кадре Елена появляется в красивой шубе и ботфортах, вдруг сибирячка снимает ее и остается в черном боди.В качестве спецэффекта был …кипяток. Его плеснули вверх, вот только вода мгновенно превратилась пар.— Только так захожу в 2021 год. Вот что бывает, когда в одном месте собирается Fraules, -40 мороза и кипяток, — прокомментировала ролик хореограф.Елена отметила, что думал, когда снимет шуб, будет намного холоднее.— Мне даже смотреть холодно, — прокомментировали подписчики сибирячки.— От такой Снегурочки у меня мурашки.— Бомба! Кипяток я вообще сначала за снег приняла. Это восхитительно.Напомним, Елена Яткина — известная новосибирская танцовщица и хореограф. Она запомнилась своими роликами с танцами в стиле «тверк» и «хай хилз». Она выступает как одна, так и в команде. Елена со своими мастер-классами ездит не только по России, но и по всему миру. К ней на мастер-класс в Новосибирск приезжала известная в стране блогер Александра Митрошина.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мужу не покажу-спать не будет»: сибирячка в коротенькой юбке взбудоражила соцсети откровенным танцем.Ролик меньше чем за сутки набрало почти миллион просмотров. (подробнее)