Стали известны подробности инцидента, который произошел в селе Каменка под Новосибирском. Там 22 декабря мужчина выстрелил в дверь квартиры, где жила его бывшая теща. В полиции пояснили, что побудило сибиряка взяться за ружье.— Как установили полицейские, между 42-летним мужчиной и его бывшей 38-летней женой произошел конфликт, после которого женщина уехала к своей матери. Мужчина, будучи в алкогольном опьянении, поехал за сибирячкой, но она отказалась впустить его в квартиру. Тогда он два раза выстрелил в дверь из ружья. Никто не пострадал. О случае сообщила бывшая теща новосибирца, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему назначили подписку о невыезде. Ружье у сибиряка изъяли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСибиряк расстрелял дверь в квартире своей бывшей тещиВозле входной двери нашли остатки патронов (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru