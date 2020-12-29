В Новосибирске вечером 28 декабря произошла авария, в которой пострадали трое человек, в том числе 3-летняя девочка. Автомобиль, в котором она ехала с родителями, сначала врезался в другую машину, а потом — в троллейбус.— 37-летний водитель автомобиля «Toyota Passo» ехал по проезду Энергетиков со стороны Димитровского моста в сторону улицы Станционная. Возле дома 8/1 проезда Энергетиков он столкнулся с автомобилем «Toyota Mark II», а после — с троллейбусом, который высаживал пассажиров на остановке. После ДТП медики оказали помощь водителю «Toyota Passo» и его двум пассажирам: 31-летней женщине 1989 года и 3-летней девочке. Малышку госпитализировали с переломом позвоночника в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.Автоинспекторы уточняют обстоятельства происшествия.Напомним, 28 декабря в Октябрьском районе Новосибирск также произошла авария с двумя иномарками. В ней пострадала 4-летняя девочка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске столкнулись две иномарки: 4-летняя девочка в больницеВсего в ДТП пострадали 2 человека (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru