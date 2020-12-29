Пробки в Новосибирске 10 декабря 2020 года: из-за двух ДТП трудно проехать по улице Большевистская. Затор растянулся от автобусной остановки «Поселок РМЗ» до Бугринского моста. Об этом сообщают водители в «2ГИС».— Было холодно, но с каким удовольствием я ездил эти три дня по пустым улицам, — сетуют автомобилисты в заторе.В целом по городу уровень пробок достиг семи баллов.Также проезд затруднен на Октябрьском мосту. Там произошло ДТП. От удара кроссовер выкинуло на тротуар. Кроме того, затор образовался на площади Лыщинского, улице Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru