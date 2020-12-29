Главная елка Новосибирска 2021 украсит сквер перед оперным театром. Ее высота 21 метр. Изготовили праздничное дерево под заказ в Подмосковье. Праздничные аллеи и елка в Театральном сквере украшены игрушками ручной работы. Традиционно у елки расположился каток с пунктом проката и теплыми раздевалками. Ежедневно в 18-00, 19-00 и 20-00 исполняется трехминутная световая увертюра на фасаде театра оперы и балета.— Техническое открытие Главной елки состоится 29 декабря в 18.00. В связи с запретом на проведение мероприятий, для горожан подготовлены необычные развлечения в онлайн-формате. На некоторых елках города размещены специальные QR -коды, наведя камеру телефона на которые, можно услышать необычную историю — «Елкину сказку», — рассказали в мэрии города.Напомним, в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса действуем режим повышенной готовности. Он продлится до конца марта 2021 года. В это время запрещены все массовые мероприятия. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, несмотря на пандемию, площадь Ленина в новогоднюю ночь перекрывать не будут. Но салют отменили. Для того, чтобы в праздничную ночь новосибирцы не скапливались на площади у оперного театра, в этом году сделали больше новогодних площадок в жилых районах.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэр Новосибирск рассказал, перекроют ли площадь Ленина из-за вспышки коронавируса в новогоднюю ночь.Каждый год там собирается много людей, чтобы встретить праздник и посмотреть салют. (подробнее)Каток возле оперного театра в Новосибирске 2020: когда откроют, как будет работать.Рабочие начали заливать каток возле оперного театра в Новосибирске 2020. (подробнее)