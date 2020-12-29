Жительница Новосибирска Алена Арбенина и ее 6-летний сын Ярослав решили по-особенному создать новогоднее настроение. Они нарядили елку под водой детского бассейна. Ярослав, несмотря на юный возраст, уже опытный пловец и без страха нырял на глубину 1,5 метра, развешивая цветные шарики. А его мама снимала все на телефон в водонепроницаемом чехле.— Мы наряжали елку в бассейне на Горском. Сын там занимается плаванием с 6 месяцев. Елка и шарики были в бассейне, чтоб деткам было интересно нырять и тренировать дыхание, наряжая дерево перед Новым годом. Мой сын спортсмен уже опытный и плавает под водой лучше меня, — рассказала КП-Новосибирск Алена Арбенина.Чтобы украсить всю елочку, пришлось нырять несколько раз. Мальчик погружался под воду на 20-30 секунд и за получасовое занятие повесил шарики на все ветки.— Он был очень собой доволен! Как нарядил, поплавал еще в новогодней шапочке. А после бассейна мы с радостью нарядили елку уже у себя дома, — говорит Алена.Напомним, другие новосибирцы тоже создали праздничное настроение: они нарядились в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, а после прыгали с парашютами на аэродроме Мочище.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирские Деды Морозы и снегурочки прыгнули с парашютом с вертолета: показываем, как это былоОни также успели прокатиться на ездовых собаках и снегоходе (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru