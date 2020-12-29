Новосибирская прокуратура проверит черепановское ПАТП после аварии автобуса и бензовоза. В аварии погиб водитель автобуса и 9 человек пострадали, трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.— Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, а также исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Результаты проводимой уголовно-процессуальной проверки взяты в прокуратуре на контроль. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении прокуратуры.Напомним, трагедия произошла 26 декабря на автодороге Р-256. Автобус, двигавшийся по маршруту «Черепаново — село Ярки» столкнулся с автоцистерной. В этот день на улице стояли сорокаградусные морозы. Часть пассажиров не стала дожидаться помощи, и на попутном транспорте уехали с места ДТП.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он не увидел несущийся бензовоз в тумане»: под Новосибирском в крупном ДТП погиб 55-летний водитель автобуса и пострадали 8 человек.Автобус столкнулся с бензовозом. Знакомые и родные шофера уверены, что авария случилась из-за сильного мороза. (подробнее)