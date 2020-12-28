Сотрудники аэродрома Мочище поздравили сибиряков с Новым годом и записали для них празднично-экстримальное видео. В нем Деды Морозы и Снегурочки прыгали с парашютом, ездили на собаках, мчались на лошадях и снегоходах — а все для того, чтобы доставить всем людям долгожданные подарки.— Сама идея ролика посвящена нашей актуальной транспортной тематике. Так, в период пандемии, аэродром Мочище поможет Дедам Морозам добраться до всех уголков страны, чтобы все могли получить долгожданные подарки на новый год. В небо дедушек поднимет вертолет Ми-8, а когда они приземлятся после прыжка с парашютом, то до конечной цели они будут добираться на разном транспорте: кто на ездовых собаках, кто на снегоходе, кто на лошади, а кто и на лыжах, — рассказал КП-Новосибирск руководитель аэродрома «Мочище» Александр Осокин.Снимали ролик сибиряки несколько дней, еще много времени ушло на монтаж. Но сотрудники аэродрома уверены — если это видео заставит людей улыбнуться и поднимет им настроение, значит все усилия были не зря.Напомним, недавно Деды Морозы и Снегурочки также пробежались по Новосибирску полураздетыми. Остановить их не смог даже сильный мороз.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru