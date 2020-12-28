О том, вернутся ли новосибирские школьники на дистанционку в 2021 году рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться после новогодних праздников, когда у детей еще будут продолжаться каникулы.— Поскольку в этом году у нас для школьников зимние каникулы были продлены до 17 января, у нас с коллегами будет время продумать решение этого вопроса. Зависеть оно будет, в первую очередь, от эпидемиологической ситуации в регионе. Окончательное решение о том, вернутся ли наши дети в школы или останутся на дистанционном формате обучение, мы примем на заседании оперштаба после новогодних выходных. Конечно же, мы надеемся, что 18 января и школьники и студенты среднего профессионального образования смогут вернутся в свои учебные учреждения, — пояснил на брифинге 28 октября Сергей Федорчук.Министр также отметил, что в настоящее время в Новосибирской области частично закрыто 8 школ и 26 дошкольных организаций. На больничном находятся 1789 педагогов. На карантин также закрыто 57 классов в 43 учебных учреждениях.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru