В Новосибирске столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали два человека, в том числе и 4-летняя девочка.— Около половины седьмого вечера в Октябрьском районе 40-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Октябрьская магистраль, стороны улицы Шевченко, в сторону улицы Серебрениковская. Напротив дома №9 по улице Сибревкома он столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия», за рулем которого был 30-летний водитель. «Шкода» ехала со стороны улицы Серебрениковская в сторону улицы Шевченко, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.В результате ДТП пострадали два человека: 4-летняя пассажирка «Тойоты» с ушибами и ссадинами лица и водитель этой же машины с травмой головы. На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru