Матч «Сибирь» — «Барыс» 28 декабря 2020 года закончился в пользу новосибирских хоккеистов. Игра завершилась со счетом 1:3.— Матч начался с пропущенной новосибирцами шайбы. Сравнять счет «Сибирь» смогла в конце второго периода усилиями Ефима Гуркина. А уже в начале третьего отрезка ошибкой вратаря хозяев воспользовался Дмитрий Саюстов, забив еще одну шайбу, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Третья шайба была забита в пустые ворота.Свой следующий матч хоккейная «Сибирь» проведет 3 января. Спортсмены сыграют против команды «Нефтехимик» из Нижнекамска.А преданные болельщики «Сибири» тем временем продолжают радоваться победе любимой команды и желают ей успехов в дальнейшем:— С победой, любимая команда!— Так держать, парни! Это достойная победа.— Удивили, ребята. Всегда бы так! — пишут люди в соцсетях.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru