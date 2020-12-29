Сибирячка Ольга Хаку воплотила образ Снегурочки из популярной вселенной World of Warcraft. Посты в соцсетях набрали несколько тысяч просмотров, хотя сам костюм обошелся в 10 тысяч рублей.— По меркам косплея — это весьма маленькие затраты на новогодний костюм: одежду я сделала из меха для игрушек и покрашенной фурнитуры. Основная часть суммы ушла на парик. Но пришлось ждать съемок целый год — в прошлый раз парик потерялся на почте прямо перед фотосессией.Подписчики модели остались в восторге — и готовы даже оставить компьютер ради Нового года с эльфийской Снегурочкой.— Прям с игры вылезла, шикарно как всегда, — написал twillightwolf91— Залетела в самое сердце, — уверен esk3380ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС рожками и в чулочках: сибирячка устроила откровенную фотосессию к РождествуКосплей пользователям соцсетей пришелся по душе (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru