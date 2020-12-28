Министр образования региона Сергей Федорчук рассказал, когда закончится дистанционное обучение для студентов в Новосибирске в 2021 году. Ребята, обучающиеся в вузах и колледжах, могут выйти на учебу в разное время.— Вопрос возвращение студентов среднего профессионального образования к очному формату работы мы будем решать на заседании оперштаба после новогодних праздников. Что же касается студентов вузов — они находятся на дистанционном обучении до 6 февраля, согласно приказу федерального министерства, — пояснил Сергей Федорчук во время брифинга 28 декабря.Министр также отметил, что в настоящее время в регионе в вузах коронавирусом болеют 42 преподавателя и 91 студент. Всего в Новосибирской области, по последним данным оперштаба, зарегистрировано 27 427 случаев COVID-19.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru