В Новосибирске разыскивают мужчину, который обворовал квартиру влюбленной пары. Сердобольные сибиряки, по доброте душевной, разрешили ему пожить в своей квартире, а он вынес оттуда мебель и бытовую технику.— Раньше он знаком с этими людьми не был. Он просто, грубо говоря, нажаловался им на свою жизнь, втерся в доверие, и они разрешили ему пожить в их квартире. Сами они жили в другом месте. А через несколько дней хозяин квартиры обнаружил отсутствие мебели, бытовой техники и самого горе-жильца. Тогда он и решил обратиться в полицию, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — Сейчас 39-летний Игорь Геннадьевич Стельмаков разыскивается правоохранителями. Уголовное дело было возбуждено по статье 158 УК РФ «Кража».Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас может быть мужчина просят сообщить об этом в полицию по телефонам 7-999-462-54-83, (383) 232-14-14.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru