График работы ЗАГСов в Новосибирске с 1 по 10 января 2021 года уже определен для отделений в разных районах города. Рассказываем, когда туда можно будет прийти.— Чтобы зарегистрировать новорожденного и установить отцовство, в период праздничных дней в отделах ЗАГС Новосибирска с 01 января по 10 января 2021 года установлено дежурство. Отделения в Ленинском районе (ул. Троллейная, 15/1) и Центральном округе (Красный проспект, 66) будут работать 4 января с девяти утра до пяти вечера. В Октябрьском (ул. Нижегородская, 27) районе отделение будет работать 6 января с девяти утра до пяти вечера. Отделение в Калининском районе (ул. Б. Хмельницкого, 10) будет работать 9 января с девяти утра до пяти вечера. В сам праздничный день — 31 декабря — отделы ЗАГС будут работать до часу дня, — пояснили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.Государственная регистрация смерти по Новосибирской области будет производиться во все дни, кроме 1 января. Эта регистрация проводится в обычном порядке в отделах по адресам — ул. Потанинская, 42/1, ул. Немировича — Данченко, 134 с девяти утра до пяти вечера, перерыв на обед с часу дня до сорока восьми минут второго.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru