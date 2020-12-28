Впервые в истории столь представительных и ответственных стартов лидером общекомандного зачета стала сборная Новосибирской области. В команде нашего региона на чемпионате страны выступали 9 участников, 7 из них вернулись домой с медалями. Всего завоевано 11 наград: 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.Два золота в активе Абдурахмана Биларова (грепплинг и грепплинг-ги, весовая категория до 100 кг). Кроме Биларова на высшую ступень пьедестала почета поднимались Полина Крупская, Римма Ануфриева и Валерий Круглов. Все победители получили путевки на чемпионат Европы 2021 года.Победители и призерыГрепплингI место - Абдурахман Биларов (до 100 кг)II место - Полина Крупская (до 53 кг)III место - Артем Кайгородов (до 71 кг)Грепплинг-гиI место - Полина Крупская (до 53 кг)I место - Римма Ануфриева (до 71 кг)I место - Валерий Круглов (до 77 кг)I место - Абдурахман Биларов (100 кг)II место - Артем Кайгородов (до 71 кг)III место - Гаирбег Ибрагимов (до 71 кг)III место - Анна Чернова (до 90 кг)I место - сборная Новосибирской области (общекомандный зачет)