Валентина Ивановна Широнина скончалась утром 28 декабря. Известно, что актриса болела коронавирусом.— С прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня утром ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Ивановна Широнина. Создавая свои роли, Валентина Широнина всегда была выразительна и в психологическом, и в пластическом рисунке, способна вскрывать драматизм внутренней жизни героини, сочетать пристальный анализ с отточенностью и яркостью внешней формы, одинаково свободно существовать в классическом и современном материале. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентины Ивановны, — пояснили в пресс-службе «Красного Факела».Валентина Широнина в 1964 году закончила Новосибирское театральное училище. На сцене «Красного факела» она дебютировала еще студенткой, а затем заняла ведущее положение в труппе Новосибирского ТЮЗа. А в «Красном Факеле» она стала играть в 1978 году. Кроме того, Валентина Ивановна многие годы преподавала в Новосибирском государственном театральном институте, где была доцентом кафедры сценической речи.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru