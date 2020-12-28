Новосибирские следователи раскрыли убийство 13-летней давности. Скоро уголовное дело в отношении 47-летнего сибиряка отправится для рассмотрения в суд. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего по статье 111 УК РФ.— В августе 2007 года обвиняемый в обеденное время проходил через лесополосу, расположенную недалеко от Толмачевского шоссе Ленинского района города Новосибирска, где встретил незнакомую ему женщину, собиравшую грибы. Между ними произошел конфликт, в результате которого он начал избивать ее руками и ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась на мест произошедшего, а мужчина сбежал оттуда. Позже он переехал в Московскую область, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Однако правоохранителям удалось найти доказательства причастности обвиняемого к совершенному преступлению. Вскоре его уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru