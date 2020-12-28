Первичная профсоюзная организация АО «РЭС», членами которой являются более 99% работников предприятия, каждый раз уделяет особое внимание проведению торжественных мероприятий. В уходящем году угроза распространения коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в традиционный формат.Накануне Дня энергетика среди детей членов профсоюза в филиалах и аппарате управления предприятия были проведены заочные творческие конкурсы, посвященные профессии родителей. Участие в конкурсах приняли ребята в возрасте от 3 до 14 лет. В этом году организаторам поступило более 200 различных рисунков и поделок, которые впоследствии стали частью праздничной экспозиции. И победители, и участники получили призы, подарки и дипломы от профсоюза.В условиях действия ограничительных мер вместо привычных массовых мероприятий (спортивных состязаний и утренников) энергетики активно использовали новый способ поделиться праздничным настроением - видеопоздравления. На видео записывали как творческие номера, подготовленные детьми работников и самими членами профсоюза, так и практически художественные фильмы со спецэффектами голливудского масштаба. Видеоролики с поздравлениями активно распространялись в мессенджерах и транслировались на мониторах в подразделениях предприятия.Кроме того, при поддержке профсоюза был организован фотоконкурс «Наш 2020», одной из номинаций которого была актуальная тема «КОВИД не пройдет!». В этой номинации сотрудники представили злободневные фото своей работы в условиях пандемии с использованием защитных средств (масок и перчаток).И конечно же, не обошлось без новогодних подарков для каждого ребенка в семьях членов профсоюза. Тысячи волшебных сундучков от ППО АО «РЭС» были переданы родителям и, несмотря ни на что, смогли порадовать ребят.В целом организация и всесторонняя поддержка профсоюзом АО «РЭС» социальных, спортивных и досуговых мероприятий не ослабевает, а только приобретает все новые формы, соответствуя требованиям времени. Даже в непростой эпидемиологической ситуации и в условиях введенных ограничений активистам профкомов удалось не только сохранить праздничную атмосферу, но и разнообразить мероприятия новыми формами.