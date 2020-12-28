В Новосибирской клинике имени академика Мешалкина 28-летней девушке с Кузбасса сделали за раз две сложные операции. Ей исправили порок сердца и искривление груди, которую в народе называют «грудью сапожника». Деньги на вторую операцию клинике дал благотворитель — он пожертвовал 500 тысяч рублей на покупку материала и оплату работы травматологов. А лечение сердца провели за счет федерального бюджета.Для пациентки это стало настоящим новогодним чудом, иначе бы операции пришлось делать раздельно в двух разных больницах. Из-за патологии сердце девушки было между позвоночником и грудиной. Такое опасное состояние помешало сибирячке устроиться на работу.Операция прошла успешно, сибирячка уже отправилась домой.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru