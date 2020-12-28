Жительница Новосибирска едва не погибла в сорокаградусный мороз. Она ехала на электричке и вышла на станции «Левая Обь». После того, как сибирячка посмотрела по сторонам, она вдруг поняла, что перепутала станции. Женщина не могла сориентироваться куда идти, так как местность была ей не знакома. Она обратилась за помощью к спасателям. Это произошло утром 27 декабря.— Женщина замерзала и просила помочь ей. Мы выехали на указанное место, но не нашли. По телефону удалось выяснить, что ее подобрали на попутной машине, — рассказали в МАСС.Напомним, третий день в Новосибирске столбик термометра показывает ниже 40 градусов. Город окутал туман и смог. Спасатели рекомендовали по возможности новосибирцам оставаться дома.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru