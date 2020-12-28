В понедельник, 28 декабря, оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в регионе заболели 155 человек. Выздоровевших стало больше: 95 человек за сутки.— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 27 427 человек, в том числе 1 608 детей. 23 319 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 941 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.В отделениях реанимации находятся 152 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов.В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 23 ребенка. В инфекционных стационарах лежат 2 157 взрослых пациентов.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 117 пациентов.Всего в Новосибирской области сделано 1 059 112 тестов на коронавирус.Под медицинским наблюдением находятся 7 665 жителей области, для 78 482 человека меднаблюдение окончено.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru