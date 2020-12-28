В понедельник, 28 декабря, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это двое мужчин в возрасте 67 лет, мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 73 года, 86 лет и женщины в возрасте 61 год и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 941 человек, — говорится в сообщении оперштаба.Сейчас в реанимации находится 152 человека, на ИВЛ — 38 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили у 155 человек, выздоровели 95 пациентов.С начала вспышки коронавирусом заболело 27427 человек, в том числе 1608 детей, выздоровели 23319 пациентов.Напомним, в регионе до конца марта 2021 года действует режим повышенной готовности. В это время запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, запрещена работа ресторанов, кафе и клубов с 00.00 до 8.00. Глава региона Андрей Травников предупредил чиновников, что уволит тех, кого заметят на подпольных вечеринках.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru