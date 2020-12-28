В Краснообске мужчина украл из магазина на улице Северная шоколадные яйца на 10 тысяч рублей. Камера видеонаблюдения сняла, как он засовывает сладости себе в куртку. При этом мужчина озирается по сторонам, вдруг, кто заметили, но покупателей в торговом зале на тот момент практически не было. Так ему удалось вынести шоколадные яйца незаметно. Сейчас мужчину разыскивают полицейские.Приметы мужчины: на вид ему около 20-25 лет, рост 175-180 сантиметров, волосы черные.Он был одет в пуховик черного цвета с капюшоном, джинсы голубого цвета, черные спортивные кроссовки.Сибиряку грозит серьезное наказание. На него завели уголовное дело по статье «Кража».Всем, кто узнал мужчину на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)308-81-81, 8-999-071-47-36. Конфиденциальность гарантируют.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru