История произошла вечером 27 декабря на трассе под Новосибирском. Сибиряк с 30-летним сыном ехали на авто, но за семь километров до поселка с Черепаново их машина заглохла. Мужчины пытались остановить попутку, почти полчаса махали рукой — но никто не остановился.Мужчины решили идти пешком 7 километров до ближайшего придорожного кафе в мороз -43 градуса.— Я увидел машину на обочине с включенными аварийными сигналами. Проверил — в машине никого не оказалось, поехал вперед и через 2 километра увидел людей на обочине трассы. Подобрал их и предложил довезти до ближайшего кафе. Один из них еле ноги передвигал, думали — не дойдут, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник полиции Сузунского района.Полицейский довез их до кафе, однако дальше сибиряки ехать отказались: решили вызвать эвакуатор и забрать машину.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru