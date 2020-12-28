Появились фото из салона сгоревшего троллейбуса №8. Внутри пожар уничтожил все сидения. Остались только металлические конструкции, почерневшие от дыма. Восстановлению троллейбус не подлежит.— Жуть, похоже на Апокалипсис, — прокомментировали новосибирцы в группе «АСТ-54».Напомним, ЧП произошло утром 28 декабря в Ленинском районе. Пожар начался в кабине водителя, а потом огонь молниеносно распространился по всему троллейбусу. Водитель, кондуктор и трое пассажиров успели покинуть горящий транспорт. По информации МЧС по Новосибирской области, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в поселке Черепановского района вспыхнул школьный автобус. Дети успели из него выйти, а взрослые — потушить огонь, никто не пострадал.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Кабина вся в огне»: в Новосибирске загорелся троллейбус с пассажирами.Инцидент произошел в Ленинском районе. (подробнее)«Мгновенно все вспыхнуло»: в селе под Новосибирском загорелся школьный автобус.Местные жители сами успели потушить пожар. (подробнее)