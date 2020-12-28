В полиции уточнили КП-Новосибирск количество пострадавших после столкновения автобуса с бензовозом, а также рассказали о их состоянии.— Всего пострадавших девять человек: четыре женщины и пятеро мужчин, в том числе водитель бензовоза. Трое из них — в тяжелом состоянии. Из погибших — водитель автобуса, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Напомним, ДТП произошло 26 декабря на трассе «Р-256» в 8 часов утра. Сначала полицейские установили всего 7 пострадавших, позже их число увеличилось до 8. Знакомые пассажиров и погибшего водителя рассказали, что из-за сильных морозов автодорога покрылась туманом — возможно, из-за него шоферы не увидели друг друга.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он не увидел несущийся бензовоз в тумане»: под Новосибирском в крупном ДТП погиб 55-летний водитель автобуса и пострадали 8 человекАвтобус столкнулся с бензовозом. Знакомые и родные шофера уверены, что авария случилась из-за сильного мороза (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru