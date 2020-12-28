В понедельник, 28 декабря, стало известно о том, что в больнице умерла 67-летняя пенсионерка, попавшая в ДТП. За ее жизнь врачи боролись сутки.Напомним, авария произошла 26 декабря на проспекте Дзержинского. За рулем автомобиля «Daewoo nexia» сидел 74-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Королева в сторону Красина. Новосибирец решил развернуться. В этот момент произошло столкновение «Toyota matrix». Автомобиль ехал во встречном направлении.В аварии травмы получили 67-летняя женщина и 15-летний мальчик — пассажиры «Daewoo nexia».Напомним, в тот же день произошла еще одна трагедия. Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. В аварии погиб водитель автобуса, пострадали 8 пассажиров.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он не увидел несущийся бензовоз в тумане»: под Новосибирском в крупном ДТП погиб 55-летний водитель автобуса и пострадали 8 человек.Автобус столкнулся с бензовозом. Знакомые и родные шофера уверены, что авария случилась из-за сильного мороза. (подробнее)