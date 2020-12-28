Новосибирские ветеринары прооперировали сирийского хомячка по кличке Бетховен. Малютке было всего 18 дней. Он был не больше куриного яйца.— В один вечер я заметила, что по контейнеру бегает наш Бетховен, а сбоку у него просто свисает большой кусок кожи, сантиметра три! Ужас, было даже мясо видно! Но кровь почему-то не шла. Не знаю, что случилось. Скорее всего, его укусила мама, ведь иначе не за что зацепиться. Папа сидел в отдельной клетке, потому что сирийские хомячки очень агрессивные, и родители вдвоем не уживаются. Мы попробовали забинтовать Бетховена, но это была ужаснейшая затея: он бегал, невозможно было поймать. Ему тогда было 17 дней, совсем крошечный. А я боялась его зажать, чтобы ненароком не задушить, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка грызуна Наталья.Оставлять маленького Бетховена дома было опасно, иначе могла загноится ранка, и утром Наталья повезла его в клинику «Артемида+». Врачи осмотрели пациента и решили провести операцию под наркозом.— Была вероятность, что хомячок просто не перенесет наркоз из-за своих размеров. Знаю, что иногда его и кошки с собаками не переносят. Но я решила рискнуть и доверила Бетховена врачам. Удивительно, что они стали зашивать ему ранку, потому что сделать это большими пальцами сложно. Через полчаса хомячка уже вернули нам. Он и тут удивил: бегал по клетке радостный как ни в чем не бывало, — говорит Наталья.Врачи клиники «Артемида+» пояснили КП-Новосибирск, что операцию проводили, работая, как ювелиры. Микроскопом они, конечно, не пользовались, но понадобились сноровка и точность.Сейчас ранка у Бетховена уже полностью зажила, не осталось даже следов от швов. А поскольку он появился на свет совсем недавно, то за последние дни заметно подрос и окреп.Напомним, ранее мы рассказывали о других питомцам клиники. Врачи не только спасают им жизни, но и наводят красоту. Месяц назад они отбелили зубы мальтийской болонке по кличке Пончик, который готовился к выставке.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПончик, улыбнись: новосибирские ветеринары отбелили зубы болонке «в бигуди»Породистого пса превращают в красавца, готовя его к выставке (подробнее)