В Болотнинском районе Новосибирской области произошла жуткая авария. На 90-м километре автодороги «Сибирь» водитель кроссовера «Lexus RX 300» из-за тумана не увидел попутную фуру и врезался в нее. От удара передняя часть автомобиля превратилась в груду металлолома. Водитель и его пассажир чудом выжили. Об этом сообщили очевидцы «АСТ-54».— Люди отделались царапинами, — рассказали они паблику.Напомним, в область пришли аномальные морозы. Температура снизилась до -40 градусов. Из-за этого регион погрузился в плотный туман.Ране КП-Новосибирск писала о том, что в ДТП попал рейсовый автобус. Он столкнулся с грузовиком. В аварии погиб водитель и пострадали 8 человек.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru