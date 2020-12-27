Сибирячка Виктория Любченко превратила одежду СССР в модную коллекцию. Модельер сшила вещи по фото с заводов 20-х годов и украсила картинами авангардистов. Дизайнер назвала коллекцию «УНОВИС» — «Утвердители нового искусства» — в честь Казимира Малевича.— Модные журналы того времени диктовали моду, которую простые люди не могли себе позволить. Поэтому я смотрела фотографии обычных девушек с заводов, отчасти вдохновлялась уборщицами, вахтерами, — рассказала Виктория Любченко.Студентка Новосибирского технического института имени Косыгина решила дополнить рабочую одежду картинами Малевича, Эль Лисицкого: ведь молодежь того времени рисовала на ткани, чтобы выделиться из толпы.— Коллекцию «УНОВИС» — для повседневной носки. Носить такое будет не каждый, но такие вещи подойдут молодым людям. Сейчас молодежь таким образом ностальгирует по СССР, в котором они не жили, — уверена Виктория Любченко.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru