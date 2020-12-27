27 декабря новосибирские участницы танцевальной группы «Формат» выложили чувственное видео на песню «За закрытыми....». Вот что сибирячки рассказали корреспондентам КП-Новосибирск о съемках:— Это первый танец в стиле contemporary, мы готовили номер с прошлого года. Мы начинали репетировать. Участницы усердно тренировались: ходили в зал и занимались у станка, чтобы правильно тянуть носок. Мы постоянно импровизировали и даже изучали акробатику. Двум девушкам нужно было красиво и синхронно поднять одну из танцовщиц на руках, — рассказала КП-Новосибирск Тамара Малгина.В итоге все у танцовщиц получилось, и поклонники по достоинству оценили их старания. Пользователи соцсетей похвалили сибирячек за смелость.— Девчата, крутышки. Так держать! — написала Мария Федорова.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru