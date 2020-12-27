Инцидент случился возле магазина «Междуреченский разлив» на улице Высоцкого. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, ограбление произошло 2 декабря в 19:00.Двое мужчин подошли к посетителю магазина разливных напитков и попросили подарить 10 рублей: сибиряк решил помочь - достал кошелек и отдал мелочь. Преступники увидели в кошельке купюры и позвали мужчину на улицу. Там у новосибирца силой отобрали 18 тысяч рублей и сотовый телефон. После этого гпабители скрылись в неизвестном направлении.— Новосибирец обратился в полицию, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.В соцсетях появилась ориентировка на подозреваемых. На вид нападавшим было около 30 лет, их рост - около 178 сантиметров, были одеты в темные пуховики.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru