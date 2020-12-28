Погода в Новосибирске 28 декабря 2020 года: по прогнозу синоптиков, экстремальные холода на время отступят. Температура повысится до -23 градусов.— Днем в Новосибирске температура будет -23 — -25 градусов, ночью — до -42. Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, изморозь, туман, на дорогах местами гололедица. Подует юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем около -23 — -28 градусов, ночью — -33 — -38. на севере области — до -36. Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, по западу местами снег, в отдельных районах изморозь, туманы, гололедица. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14.По прогнозу «Яндекс. Погоды», утром будет ясно, к вечеру небо затянется облаками. В течение дня потеплеет: если утром 28 декабря термометр покажет -36, то к вечеру — -22 градуса.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru