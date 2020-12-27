Отмена рейсов на новосибирском автовокзале 28 декабря 2020 года - неприятность для сибиряков, причиной которой стали пришедшие морозы. В выходные перевозчикам пришлось отменять рейсы, и, к сожалению, многие автобусы не выйдут по расписанию и в понедельник.Новосибирские перевозчики резко сократили число рейсов междугородних автобусов из-за рекордных морозов до -40 градусов. Отменены рейсы на Алтай, Кузбасс, в Томскую область и в райцентры Новосибирской области. Новосибирский автовокзал назвал список отмененных рейсов.По данным перевозчиков, автобусы по 18 направлениям отменены всего на сутки. Уже 29 декабря 2020 года все рейсы выйдут в путь по расписанию. Однако сильные холода продолжают тревожить водителей.— В период с 25 по 27 декабря зафиксировано 2 случая замерзания автобусов. Сотрудниками автовокзала совместно с в руководителями АТП были оперативно подключены силы МЧС и ГИБДД для решения сложившейся ситуации, — сообщили в пресс-службе Новосибирского автовокзала.КОНКРЕТНОКакие рейсы отменили на 28 декабря?От Новосибирского автовокзала — Главного06:40 Томск06:50 Бии ск07:20 Заринск07:40 Славгород08:40 Томск09:00 Маслянино АС09:05 Карасук АС09:10 Томск09:30 Горный пгт10:20 Новокузнецк10:40 Камень-на-Оби11:00 Половинное с12:20 Барнаул12:25 Краснозерское АС13:00 Маслянино АС14:00 Заринск18:00 Горный пгт19:00 Горно-Алтаи ск21:50 Михаи ловскииОт автостанции «ЖД Вокзал»03:50 Томск06:00 Томск07:20 Бии ск07:40 Камень-на-Оби08:00 Заринск08:00 Томск08:10 Ордынское08:20 Славгород09:30 Маслянино АС09:50 Новокузнецк09:45 Карасук АС09:50 Томск11:20 Камень-на-Оби11:40 Половинное с13:00 Барнаул13:15 Краснозерское АС13:30 Маслянино АС13:50 Ордынское13:50 Кемерово14:25 Заринск18:10 Бии ск19:50 Томск20:00 Горно-Алтаи ск22:15 Михаи ловскииОт автостанции «Толмачево»03:05 Томск08:50 Новокузнецк19:05 ТомскОт автостанции «Речной вокзал»07:35 Бии ск13:25 Барнаул18:35 Бии ск20:25 Горно-Алтаи скот автостанции «Юго-Западная»08:10 Камень-на-Оби08:35 Славгород АВ08:47 Ордынское09:00 Довольное АС10:20 Карасук АС11:40 Камень-на-Оби12:05 Половинное с13:35 Краснозерское АС14:27 Ордынское22:40 МихайловскиЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа новосибирском автовокзале из-за морозов отменили рейсы: рассказываем, куда не смогут уехать сибирякиРассказываем, какие междугородние автобусы отменили из-за морозов в Новосибирск (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru