Сам инцидент случился в конце ноября 2020 года. Сибирячка Екатерина заказала платье через инстаграм-аккаунт, который рекламировал себя как магазин эротических товаров.— Девушка перевела почти четыре тысячи рублей на карту, после чего стала ждать заказ. Однако посылка не пришла даже через месяц, и сибирячка обратилась в полицию. Но к этомому моменту страница была удалена, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.Новосибирские юристы уверены — поймать недобросовестных продавцов можно, но для этого нужно сначала идти в банк.— Нужно написать запрос в свой банк и попросить информацию о том, кому были перечислены деньги. Банк обязан предоставить номер счета по операции. После этого нужно найти лицо, которое владеет картой. В этом может помочь полиция, главное — оформить претензию. Затем потерпевшая должна потребовать деньги — отправить письмо по почте на имя владельца. А затем предъявить иск в суд, — объяснила КП-Новосибирск новосибирский юрист Инесса Рябинина.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru