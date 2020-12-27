Вечером в воскресенье, 27 декабря, в городе Обь на улице Военный городок прорвало трубу с горячей водой. Часть улицы оказалась затоплена. Последствия инцидента сняли жильцы дома, к которому по снегу вытекли ручьи кипятка.— Вот такое чудесное озеро возле 115-го дома. На улице -43. Все в воде, в пару. Что будет дальше? — комментируют сибиряки.В теплоснабжающая организации города Обь «Центр» КП-Новосибирск пояснили, что на месте прорыва ведут ремонт, работы должны закончиться к утру 28 декабря.Тем временем, в комментариях сибиряки рассказывают, что из-за ЧП остались без воды и отопления.— Из-за этого у нас дома отключили и горячую, и холодную воду!— Не видать нам тепла.— Повышаем температуру на улице, — пишут расстроенные жители Оби в соцсетях.Напомним, 23 декабря в Новосибирске также прорвало трубу, но с холодной водой. Она затопила улицу Ленина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Замерзнет — будет «каток»: в Новосибирске из-за прорыва трубы затопило улицуИнцидент произошел в Ленинском районе города (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru