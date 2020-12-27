Плохую новость обнародовали сибирские врачи: восемь пациентов скончались от COVID-19 за сутки в Новосибирске.— Умерли четверо мужчин в возрасте 55 лет, 59 лет, 63 года и 73 года, и четыре женщины в возрасте 63 года, 66 лет, 69 лет, 86 лет. Всего в регионе от COVID-19 скончались 933 человека, — пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.Сейчас в реанимации находятся 159 человек: за их жизнь борются врачи. 43 пациента не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.С начала эпидемии коронавируса в регионе зарегистрировано 27272 заболевших, в том числе инфицированы 1598 детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruК ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruК ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kpsk@phkp