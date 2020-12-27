В воскресенье, 27 декабря, оперативный штаб Новосибирской области обнародовал новую статистику по заболевшим коронавирусом: за прошедшие сутки в регионе заразились 157 человек.— Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе зарегистрировано 27272 заболевших, в том числе 1598 детей. 23224 пациента выписаны с выздоровлением, — сообщили в региональном оперативном штабе.В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализировано 23 ребенка. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2050 взрослых пациентов. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1186 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru