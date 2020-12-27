Погода в Новосибирске на январь 2021 года не порадует горожан: сибиряков ждет холодное начало 2021 года.— Мы прогнозируем вторжение холодного воздуха из Арктики. Мы предполагаем, что январь 2021 года будет холоднее обычного в среднем на 2 градуса. Ожидается, что снега выпадет меньше нормы, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.Метеорологи сообщают, что средняя температура января 2021 года составит -18,3 градуса мороза. Согласно долгосрочным наблюдениям, в январе 2021 года стоит ожидать в среднем -15 градусов днем и -24 градуса ночью. В большинство дней ясно, без осадков. «Яндекс.Погода» прогнозирует — январь в Новосибирске будет холодным, но без аномальных морозов. Днем от -12 до -19 градусов мороза, ночью от -12 до -20 градусов мороза. Пасмурно, редкие снегопады.Сервис «Гисметео» сообщает, что рекордные морозы вновь придут в начале января 2021 в Новосибирске. С 1 по 4 января днем -26...-32 градуса мороза, ночью до -36 градусов. В остальные дни месяца небольшое потепление: днем до -16 градусов, ночью до -18 градусов. Пасмурно, снегопады в большинство дней месяца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода на новогодние праздники 2021 в Новосибирске: когда придут морозыРассказываем, какой будет погода на новогодние праздники 2021 в Новосибирске (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru