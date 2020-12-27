Необычный челлендж устроили новосибирцы сегодня утром, 27 декабря, на площади Ленина. 20 человек разделись возле памятника Ленину и вылили на себя ведра с ледяной водой.— Мы третий год подряд устраиваем такие обливания перед Новым годом. Здесь собрались люди, которые закаливаются и ведут здоровый образ жизни, — пояснил КП-Новосибирск организатор челленджа Константин Пачерских.В прошлом году было потеплее: -17 градусов. Тогда собралось 40 человек, в этом раз на обливания в мороз решилось вдвое меньше людей.Впервые в массовом обливании в центре города приняли участие девушки. Говорят, что им понравилось — хотят повторить.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru